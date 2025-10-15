Практика судов
К 2030 году 40% руководящих должностей в госслужбе должны занимать женщины, – Наталья Алюшина

10:15, 15 октября 2025
По словам Алюшиной, сейчас только четверть руководителей в госслужбе – женщины.
Фото: НАГС
Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина заявила, что к 2030 году 40% должностей государственной службы категории «А» должны занимать женщины в соответствии с Целями устойчивого развития Украины.

По словам Алюшиной, гендерный аудит помогает выявлять и устранять барьеры, которые ограничивают равный доступ женщин и других уязвимых групп к ресурсам и возможностям. Это особенно важно в период восстановления страны, когда создаются условия для равных возможностей развития и реализации потенциала.

Сейчас в государственной службе Украины работают более 156 тысяч человек, из них 76% — женщины. Однако только 26% руководящих должностей занимают женщины, что свидетельствует о гендерном дисбалансе, несмотря на большее количество женщин среди государственных служащих.

«НАДС разработало законопроект о возобновлении конкурсов и усовершенствовании порядка поступления на государственную службу. Недавно он был рассмотрен и  поддержан профильным Комитетом Верховной Рады Украины.  Документ предусматривает ряд важных норм,  в частности, по учету гендерного подхода. Так, в законопроекте прописан механизм позитивных действий: в случае равных профессиональных компетенций преимущество может предоставляться кандидату того пола, который менее представлен в государственном органе на определенных должностях. Это соответствует статье 23 Хартии основных прав ЕС и является важным шагом к реальному гендерному балансу», — отметила Наталья Алюшина.

Алюшина подчеркнула, что гендерное равенство остается приоритетом в обучении государственных служащих и входит в перечень наиболее востребованных навыков для повышения профессиональных компетенций. В первой половине 2025 года обучение в Высшей школе и региональных центрах повышения квалификации прошли более 8000 человек. Особое внимание уделяется интеграции гендерного подхода в контексте европейских обязательств Украины на пути к вступлению в ЕС.

Совместно со структурой ООН Женщины в Украине НАДС реализует ряд инициатив для обеспечения гендерного равенства. «Именно благодаря этому сотрудничеству нам удалось создать целую систему учебных программ, направленных на формирование гендерной культуры в публичной службе», — отметила Алюшина. В первой половине 2025 года совместно с ООН Женщины разработана новая программа повышения квалификации «Гендерно ответственное восстановление, планирование и бюджетирование регионов и общин», а также обновлена учебная программа по проведению гендерного аудита в органах государственной власти и местного самоуправления.

