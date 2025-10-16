Угорщина готова організувати зустріч Трампа і Путіна – Орбан

Орбан назвав потенційні переговори «чудовою новиною».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна готова організувати зустріч між президентами США Дональдом Трампом і Путіним. Про це він написав у дописі на платформі Х.

«Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!» – зазначив Орбан.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті для закінчення війни між РФ та Україною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.