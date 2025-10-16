Венгрия готова организовать встречу Трампа и Путина – Орбан

Орбан назвал потенциальные переговоры «прекрасной новостью».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова организовать встречу между президентами США Дональдом Трампом и Путиным. Об этом он написал в посте на платформе Х.

«Запланированная встреча между президентами США и России – это отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» – отметил Орбан.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште для окончания войны между РФ и Украиной.

