Чи оподатковується компенсація сплаченого туристичного збору працівникові у відрядженні — роз’яснення

Повернення туристичного збору, сплаченого під час відрядження, не вважається доходом працівника і не оподатковується.

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області пояснило, що компенсація туристичного збору, сплаченого під час службового відрядження, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Хто є платником туристичного збору

Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають у місцях ночівлі (готелях, мотелях, хостелах тощо).

Водночас працівники, які прибули у відрядження, не є платниками туристичного збору.

Підтвердженням статусу відрядженого є наказ (розпорядження) керівника підприємства, у якому зазначаються мета поїздки, пункт призначення, термін відрядження та джерело фінансування.

Оподаткування компенсацій

До оподатковуваного доходу не включаються кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт.

Також не є доходом працівника сума компенсації фактичних витрат на відрядження, підтверджених документально, зокрема:

витрати на проїзд;

оплату проживання в готелях;

оплату харчування, побутових послуг, телефонних розмов;

будь-які збори й податки, пов’язані з перебуванням у місці відрядження.

Таким чином, компенсація туристичного збору, сплаченого під час проживання відрядженого працівника, належить до документально підтверджених витрат і не включається до оподатковуваного доходу.

Підтвердження витрат

Витрати мають бути підтверджені рахунками з готелю або іншими офіційними документами. Якщо сума перевищує граничні норми, відшкодування здійснюється за дозволом керівника підприємства.

Працівникам також відшкодовуються витрати на ПДВ, включені до рахунків за проживання.

Отже, компенсація туристичного збору у складі витрат на проживання під час відрядження не є доходом працівника і не оподатковується ПДФО, якщо вона підтверджена належними документами.

