Облагается ли компенсация уплаченного туристического сбора работнику в командировке — разъяснение

20:02, 17 октября 2025
Возврат туристического сбора, уплаченного во время командировки, не считается доходом работника и не облагается налогом.
Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области объяснило, что компенсация туристического сбора, уплаченного во время служебной командировки, не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц.

Кто является плательщиком туристического сбора

Плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые временно проживают в местах ночлега (гостиницах, мотелях, хостелах и т. д.).

В то же время работники, прибывшие в командировку, не являются плательщиками туристического сбора.

Подтверждением статуса командированного является приказ (распоряжение) руководителя предприятия, в котором указываются цель поездки, пункт назначения, срок командировки и источник финансирования.

Налогообложение компенсаций

В облагаемый доход не включаются средства, полученные плательщиком налога на командировку или под отчет.

Также не является доходом работника сумма компенсации фактических расходов на командировку, подтвержденных документально, в частности:

  • расходы на проезд;
  • оплату проживания в гостиницах;
  • оплату питания, бытовых услуг, телефонных разговоров;
  • любые сборы и налоги, связанные с пребыванием в месте командировки.

Таким образом, компенсация туристического сбора, уплаченного во время проживания командированного работника, относится к документально подтвержденным расходам и не включается в облагаемый доход.

Подтверждение расходов

Расходы должны быть подтверждены счетами из гостиницы или другими официальными документами. Если сумма превышает предельные нормы, возмещение осуществляется с разрешения руководителя предприятия.

Работникам также возмещаются расходы на НДС, включенные в счета за проживание.

Итак, компенсация туристического сбора в составе расходов на проживание во время командировки не является доходом работника и не облагается НДФЛ, если она подтверждена соответствующими документами.

