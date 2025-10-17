Практика судів
У Пенсійному фонді пояснили, за яких обставин виплата пенсії припиняється

23:12, 17 жовтня 2025
В Україні деяким пенсіонерам можуть припинити виплату пенсій.
У Пенсійному фонді пояснили, за яких обставин виплата пенсії припиняється
Пенсійні виплати в Україні не завжди є безстроковими – у деяких випадках їх можуть припинити. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Основні підстави для припинення пенсійних виплат:

  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
  • у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
  • за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
  • у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
  • у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;
  • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;
  • у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;
  • в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на таку пенсію, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду впродовж 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Для цього пенсіонеру необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України з документами, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.

Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою.

 У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються без урахування таких даних.

