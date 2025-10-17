В Пенсионном фонде объяснили, при каких обстоятельствах выплата пенсии прекращается

В Украине некоторым пенсионерам могут приостановить выплату пенсий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионные выплаты в Украине не всегда являются бессрочными — в некоторых случаях они могут быть прекращены. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Основные основания для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно Закону Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в предусмотренных законодательством случаях;

в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, дающую право на такую пенсию, окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для её восстановления.

Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины с документами, удостоверяющими личность, и подать соответствующее заявление.

Одновременно для граждан, проживающих за границей, на период действия военного положения в Украине и в течение трёх последующих месяцев после месяца его прекращения или отмены, предусмотрена возможность отправки заявления о возобновлении пенсии и необходимых документов по почте.

В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учёта таких данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.