В Пенсионном фонде объяснили, при каких обстоятельствах выплата пенсии прекращается

Пенсионные выплаты в Украине не всегда являются бессрочными — в некоторых случаях они могут быть прекращены. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Основные основания для прекращения пенсионных выплат:
Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для её восстановления.
Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины с документами, удостоверяющими личность, и подать соответствующее заявление.
Одновременно для граждан, проживающих за границей, на период действия военного положения в Украине и в течение трёх последующих месяцев после месяца его прекращения или отмены, предусмотрена возможность отправки заявления о возобновлении пенсии и необходимых документов по почте.
В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учёта таких данных.
