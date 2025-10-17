Практика судов
В Пенсионном фонде объяснили, при каких обстоятельствах выплата пенсии прекращается

23:12, 17 октября 2025
В Украине некоторым пенсионерам могут приостановить выплату пенсий.
В Пенсионном фонде объяснили, при каких обстоятельствах выплата пенсии прекращается
Пенсионные выплаты в Украине не всегда являются бессрочными — в некоторых случаях они могут быть прекращены. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Основные основания для прекращения пенсионных выплат:

  • если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
  • в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;
  • по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
  • в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;
  • в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно Закону Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;
  • в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;
  • в случае непрохождения физической идентификации в предусмотренных законодательством случаях;
  • в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, дающую право на такую пенсию, окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для её восстановления.

Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины с документами, удостоверяющими личность, и подать соответствующее заявление.

Одновременно для граждан, проживающих за границей, на период действия военного положения в Украине и в течение трёх последующих месяцев после месяца его прекращения или отмены, предусмотрена возможность отправки заявления о возобновлении пенсии и необходимых документов по почте.

В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учёта таких данных.

