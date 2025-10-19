Середня пенсія в Україні зросла на 26,6 грн – Данило Гетманцев

За словами Гетманцева, 56% пенсіонерів отримують менше 5000 грн, реформи потрібні терміново.

Середня пенсія в Україні за квартал зросла лише на 26,6 грн, досягнувши 6436,8 грн, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев. У річному вираженні зростання склало майже 10%, тоді як інфляція у вересні 2025 року порівняно з вереснем 2024 року зросла на 11,9%, а середня інфляція за 9 місяців 2025 року склала 13,9%. Таким чином, зростання пенсій не компенсує інфляційні втрати.

За даними Гетманцева, 56% пенсіонерів отримують менше 5000 грн, що значно нижче фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у червні 2025 року оцінювався в 7091 грн. Він наголосив, що ситуація потребує кардинальних змін.

Гетманцев закликав переглянути формулу нарахування пенсій, зокрема змінити підхід, коли враховується середня зарплата за останні три роки, а не за останній рік, що штучно занижує виплати. Він також запропонував осучаснити пенсії для усунення розриву між виплатами, призначеними в різні роки, та переглянути формулу індексації, щоб вона враховувала реальні інфляційні втрати.

За його словами, пенсійна система має забезпечувати заміщення трудових доходів на рівні щонайменше 40%, з урахуванням внесків людини протягом життя. Для порівняння, у Німеччині середня пенсія становить 48% від останньої зарплати, у Польщі — близько 42%, а в країнах ЄС — не менше 40%. Гетманцев вважає, що Україна має запровадити подібний підхід.

Він нагадав, що у 2024 році Кабінет Міністрів України анонсував пенсійну реформу на 2025 рік, яка передбачала справедливу систему обчислення пенсій, гарантовану базову пенсію та усунення різниці між пенсіями, призначеними в різні роки. Однак у проєкті Бюджету-2026 кошти на ці зміни не передбачені. Єдиною запланованою зміною є підвищення мінімальної пенсії на 234 грн — з 2361 грн до 2595 грн. Гетманцев пропонує збільшити мінімальну пенсію до 4700 грн у 2026 році, щоб наблизити виплати до реального рівня життя.

Крім того, він наголосив на необхідності запуску накопичувальної пенсійної системи, для чого потрібно розвивати фондовий ринок.

«Крім цього, маємо нарешті забезпечити повноцінний запуск накопичувальної системи пенсійного забезпечення — для цього потрібно розбудовувати та розвивати фондовий ринок. Саме тому в мене так багато питань до НКФРЦП: їхні нульові, чи навіть мінусові результати роботи – це одна з перешкод до забезпечення українців високими пенсіями», – зазначив Гетманцев.

Також Гетманцев закликав ліквідувати спеціальні пенсії для окремих груп держслужбовців, таких як прокурори та судді, і висловив сподівання на підтримку народних депутатів у цьому питанні.

Він підкреслив, що пенсійна система має гарантувати гідне життя пенсіонерам, щоб вони не опинялися перед вибором між ліками, комунальними платежами чи продуктами.

«Ми маємо забезпечити пенсіонерам гідне життя. Щоб не соромно було дивитися в очі людям, які будували нашу країну. Щоб пенсіонери не стояли перед вибором, придбати ліки, заплатити повністю за комуналку чи прибрати трохи більше продуктів. Щоб врешті пенсійна система була справедливою», – резюмував Гетманцев.

