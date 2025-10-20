Держсекретар США Марко Рубіо може зустрітися з Лавровим найближчими днями

За даними Reuters, американські чиновники на переговорах 17 жовтня згадали про заплановану зустріч на 23 жовтня.

Держсекретар США Марко Рубіо може провести зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим уже за кілька днів. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією неназваного джерела, видання дізналося про плани під час зустрічі в п'ятницю, 17 жовтня, де американські посадовці заявили, що Рубіо має намір зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Державний департамент США не надав коментаря Reuters щодо цієї інформації.

