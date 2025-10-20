Госсекретарь США Марко Рубио может встретиться с Лавровым в ближайшие дни

По данным Reuters, американские чиновники на переговорах 17 октября упомянули о запланированной встрече на 23 октября.

Госсекретарь США Марко Рубио может провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым уже через несколько дней. Об этом сообщает Reuters.

По информации неназванного источника, издание узнало о планах во время встречи в пятницу, 17 октября, где американские чиновники заявили, что Рубио намерен встретиться с Лавровым в четверг, 23 октября.

Государственный департамент США не предоставил Reuters комментариев по поводу этой информации.

