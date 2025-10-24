Український культурний фонд запускає мережу регіональних представників

Пілотний проект стартує в Одеській та Сумській областях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український культурний фонд (УКФ) анонсував запуск мережі регіональних представників, починаючи з Одеської та Сумської областей.

«Поспішаю поділитися першими подробицями наших планів у 2026 році. Ми запускаємо мережу регіональних представників. Всі багато про це говорили, ми ж спробуємо це реалізувати на практиці», – повідомила виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова.

За словами Образцової, пілотний проект охопить два регіони – Одеську та Сумську області. «Під час відбору ми спиралися на статистику: заявники з цих областей надзвичайно активні, подають чимало ідей і заявок, однак реалізується лише 1–5 проекти. Ми хочемо допомогти цим громадам посилити спроможність і збільшити кількість успішних кейсів», – додала директорка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.