Відключення світла 25 жовтня — як діятимуть графіки в суботу

25 жовтня застосовуватимуть дві черги відключень з 7:00 до 23:00.

В Україні 25 жовтня діятимуть графіки відключень електроенергії, проте українці будуть зі світлом довше. Про це повідомляє Укренерго.

Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись в окремих регіонах України.

Зокрема, у суботу графіки погодинних відключень діятимуть з 7:00 до 23:00 — обсягом від 1 до 2 черг.

Додамо, що 24 жовтня вони були довшими - від 1,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів — з 8:00 до 23:00.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти

В Укренерго попередили, що графіки можуть змінитися. «Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — порадили в компанії.

