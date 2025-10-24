Кабмін погодив програму, за якою ветерани отримуватимуть постійний медичний супровід і реабілітацію

Програма передбачає регулярний медичний моніторинг, реабілітацію та комплексну підтримку ветеранів із урахуванням їхніх потреб.

Уряд погодив пропозицію Мінветеранів щодо реалізації до 31 грудня 2026 року експериментального проекту довготривалого медичного догляду для захисників України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд також затвердив порядок реалізації проекту, який має на меті не лише надання медичного догляду з урахуванням специфічних потреб ветеранів, а й оцінку ефективності таких послуг.

В межах проекту передбачено, що медичний догляд включатиме:

проведення первинної оцінки функціонального стану пацієнта за стандартизованими шкалами з визначенням рівня залежності від сторонньої допомоги з подальшим моніторингом не менше одного разу на тиждень з відповідним зазначенням результатів в медичній документації;

спостереження та супровід пацієнта із урахуванням стану здоровʼя пацієнта, наявних хронічних захворювань, даних медичної карти пацієнта, залучення інших необхідних фахівців для консультування із зазначенням частоти їх візитів;

здійснення щоденного нагляду за станом здоров’я пацієнта, контролю прийому ліків, профілактики ускладнень та інфекційних захворювань, ефективного знеболення, усунення або полегшення інших симптомів захворювання, догляду за пролежнями;

забезпечення підтримки гігієни та збалансованого харчування;

проведення підтримуючої реабілітації, психологічної, соціальної та духовної підтримки;

забезпечення безперервності та наступності медичного догляду; підтримка комфорту та фізіологічних потреб пацієнта;

надання допомоги близьким родичам або законним представникам пацієнтів щодо організації домашнього догляду, навчання навичкам самообслуговування.

