БЕБ та Рада бізнес-омбудсмена об’єднали зусилля для боротьби з тіньовими схемами — від контрабанди смартфонів до зарплат у конвертах

Співпраця передбачає спільну роботу над законодавчими змінами, моніторингом ринку електроніки та боротьбою з ухиленням від сплати податків.

Бюро економічної безпеки та Рада бізнес-омбудсмена офіційно уклали Меморандум про співпрацю, спрямований на протидію тіньовим схемам та напрацювання законодавчих змін у сфері економічної безпеки. Про це інформує БЕБ.

Документ підписали директор БЕБ Олександр Цивінський та бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Меморандум закріплює стратегічне партнерство між інституціями та визначає нові напрями спільної роботи.

Під час підписання сторони обговорили подальші кроки у боротьбі з «чорним ринком» техніки та електроніки — зокрема, моніторинг дотримання законодавства ритейлерами гаджетів і розробку ініціатив, що мають унеможливити контрабанду смартфонів.

За словами представників Ради бізнес-омбудсмена, триває оформлення домовленостей із найбільшими торговельними мережами щодо виконання вимог законодавства.

Також готується програма з чіткими нормами та дедлайнами для всіх учасників ринку.

У свою чергу, БЕБ працює над системою моніторингу дотримання цих правил, що дозволить виявляти продаж техніки без фіскальних чеків, виплату зарплат «у конвертах» та інші порушення.

«Ми хотіли б максимально залучати до подібних проєктів бізнес. Адже вони набувають найбільшої цінності лише тоді, коли вдається мобілізувати зусилля всіх зацікавлених сторін. До того ж стратегічно ми прагнемо побудувати систему, яка буде вигідна і бізнесу, і державі. Можливо, це не найшвидший шлях, але точно найефективніший», - зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Фахівці Бюро паралельно спільно з операторами зв’язку опрацьовують пропозиції змін до законодавства, які допоможуть зменшити частку тіньового сектору та підвищити прозорість ринку.

«Інколи українські законодавці обирають максимум обмежень замість невеликих коректив і це створює певні проблеми. Тому мене дуже тішить, що ви прагматично ставитесь до таких речей, аналізуєте та помірковано обираєте рішення. Це правильний підхід», - зауважив бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

