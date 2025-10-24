Практика судів
  1. В Україні

БЕБ та Рада бізнес-омбудсмена об’єднали зусилля для боротьби з тіньовими схемами — від контрабанди смартфонів до зарплат у конвертах

20:20, 24 жовтня 2025
Співпраця передбачає спільну роботу над законодавчими змінами, моніторингом ринку електроніки та боротьбою з ухиленням від сплати податків.
БЕБ та Рада бізнес-омбудсмена об’єднали зусилля для боротьби з тіньовими схемами — від контрабанди смартфонів до зарплат у конвертах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бюро економічної безпеки та Рада бізнес-омбудсмена офіційно уклали Меморандум про співпрацю, спрямований на протидію тіньовим схемам та напрацювання законодавчих змін у сфері економічної безпеки. Про це інформує БЕБ.

Документ підписали директор БЕБ Олександр Цивінський та бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Меморандум закріплює стратегічне партнерство між інституціями та визначає нові напрями спільної роботи.

Під час підписання сторони обговорили подальші кроки у боротьбі з «чорним ринком» техніки та електроніки — зокрема, моніторинг дотримання законодавства ритейлерами гаджетів і розробку ініціатив, що мають унеможливити контрабанду смартфонів.

За словами представників Ради бізнес-омбудсмена, триває оформлення домовленостей із найбільшими торговельними мережами щодо виконання вимог законодавства.

Також готується програма з чіткими нормами та дедлайнами для всіх учасників ринку.

У свою чергу, БЕБ працює над системою моніторингу дотримання цих правил, що дозволить виявляти продаж техніки без фіскальних чеків, виплату зарплат «у конвертах» та інші порушення.

«Ми хотіли б максимально залучати до подібних проєктів бізнес. Адже вони набувають найбільшої цінності лише тоді, коли вдається мобілізувати зусилля всіх зацікавлених сторін. До того ж стратегічно ми прагнемо побудувати систему, яка буде вигідна і бізнесу, і державі. Можливо, це не найшвидший шлях, але точно найефективніший», - зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Фахівці Бюро паралельно спільно з операторами зв’язку опрацьовують пропозиції змін до законодавства, які допоможуть зменшити частку тіньового сектору та підвищити прозорість ринку.

«Інколи українські законодавці обирають максимум обмежень замість невеликих коректив і це створює певні проблеми. Тому мене дуже тішить, що ви прагматично ставитесь до таких речей, аналізуєте та помірковано обираєте рішення. Це правильний підхід», - зауважив бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюро економічної безпеки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ