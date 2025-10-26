Меддогляд і житло для маломобільних та людей старшого віку – в Україні запускають нові програми для ВПО

Мінсоцполітики створює 200 місць для проживання та меддогляд для вразливих груп.

Мінсоцполітики розробляє оперативні рішення для проблем ВПО, особливо для вразливих груп – людей старшого віку, осіб з інвалідністю та маломобільних категорій. Про це повідомила заступниця міністра Тетяна Кірієнко.

Відомство запровадило два нові проекти, які діють одразу після евакуації: довготривалий медичний догляд та надання житла для ВПО старшого віку, з інвалідністю та маломобільних категорій. Програми працюють менше місяця, але вже мають перші результати.

«На сьогодні, і тут я дякую включеності Міністерства охорони здоров’я, вже 212 закладів охорони здоров’я готові надавати послугу медсестринського догляду. Попри те, що послуга працює менше місяця, наразі вже 12 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб отримують довготривалий медичний догляд. Друга програма з проживання доступна відразу після медичного догляду. Тобто, ВПО з лікарні може на 12 місяців переїхати до місця проживання, яке надають державні та комунальні надавачі. Проект Мінсоцполітики дозволив створити близько 200 місць для маломобільних осіб», – зазначила Кірієнко.

Вона закликала місцеві органи виконавчої влади та самоврядування до співпраці з державними органами. «Для всебічної допомоги та швидкого реагування держави на потреби громадян, я закликаю органи на місцях більш активно щодня спілкуватися з людьми, і транслювати нам ті проблеми, які обговорюються. Це надасть змогу ефективно здійснювати регуляцію нормативного поля і вдосконалювати наші програми якнайшвидше», – підкреслила заступниця міністра.

