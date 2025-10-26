Медицинское обслуживание и жилье для маломобильных и пожилых людей – в Украине запускают новые программы для ВПЛ

Минсоцполитики создает 200 мест для проживания и медицинского обслуживания для уязвимых групп.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минсоцполитики разрабатывает оперативные решения для проблем ВПЛ, особенно для уязвимых групп – пожилых людей, лиц с инвалидностью и маломобильных категорий. Об этом сообщила заместитель министра Татьяна Кириенко.

Ведомство ввело два новых проекта, которые действуют сразу после эвакуации: долгосрочный медицинский уход и предоставление жилья для ВПЛ старшего возраста, с инвалидностью и маломобильных категорий. Программы работают менее месяца, но уже имеют первые результаты.

«На сегодняшний день, и здесь я благодарю за участие Министерство здравоохранения, уже 212 учреждений здравоохранения готовы предоставлять услуги медсестринского ухода. Несмотря на то, что услуга работает менее месяца, уже 12 человек из числа внутренне перемещенных лиц получают долгосрочный медицинский уход. Вторая программа по проживанию доступна сразу после медицинского ухода. То есть, ВПЛ из больницы может на 12 месяцев переехать в место проживания, которое предоставляют государственные и коммунальные поставщики. Проект Минсоцполитики позволил создать около 200 мест для маломобильных лиц», – отметила Кириенко.

Она призвала местные органы исполнительной власти и самоуправления к сотрудничеству с государственными органами. «Для всесторонней помощи и быстрого реагирования государства на потребности граждан, я призываю органы на местах более активно ежедневно общаться с людьми и транслировать нам те проблемы, которые обсуждаются. Это позволит эффективно осуществлять регулирование нормативного поля и совершенствовать наши программы как можно быстрее», – подчеркнула заместитель министра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.