Практика судов
  1. В Украине

Медицинское обслуживание и жилье для маломобильных и пожилых людей – в Украине запускают новые программы для ВПЛ

17:51, 26 октября 2025
Минсоцполитики создает 200 мест для проживания и медицинского обслуживания для уязвимых групп.
Медицинское обслуживание и жилье для маломобильных и пожилых людей – в Украине запускают новые программы для ВПЛ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минсоцполитики разрабатывает оперативные решения для проблем ВПЛ, особенно для уязвимых групп – пожилых людей, лиц с инвалидностью и маломобильных категорий. Об этом сообщила заместитель министра Татьяна Кириенко.

Ведомство ввело два новых проекта, которые действуют сразу после эвакуации: долгосрочный медицинский уход и предоставление жилья для ВПЛ старшего возраста, с инвалидностью и маломобильных категорий. Программы работают менее месяца, но уже имеют первые результаты.

«На сегодняшний день, и здесь я благодарю за участие Министерство здравоохранения, уже 212 учреждений здравоохранения готовы предоставлять услуги медсестринского ухода. Несмотря на то, что услуга работает менее месяца, уже 12 человек из числа внутренне перемещенных лиц получают долгосрочный медицинский уход. Вторая программа по проживанию доступна сразу после медицинского ухода. То есть, ВПЛ из больницы может на 12 месяцев переехать в место проживания, которое предоставляют государственные и коммунальные поставщики. Проект Минсоцполитики позволил создать около 200 мест для маломобильных лиц», – отметила Кириенко.

Она призвала местные органы исполнительной власти и самоуправления к сотрудничеству с государственными органами. «Для всесторонней помощи и быстрого реагирования государства на потребности граждан, я призываю органы на местах более активно ежедневно общаться с людьми и транслировать нам те проблемы, которые обсуждаются. Это позволит эффективно осуществлять регулирование нормативного поля и совершенствовать наши программы как можно быстрее», – подчеркнула заместитель министра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минсоцполитики ВПЛ медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду