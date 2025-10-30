У Держпраці розповіли, які дії мають виконати роботодавці після переведення годинників

Щоб підвищити безпеку праці та запобігти нещасним випадкам у осінньо-зимовий період, роботодавцям слід запровадити додаткові профілактичні заходи.

Як відомо, у ніч на 26 жовтня Україна перейшла на зимовий час. Зміна режиму впливає на біоритми працівників, а також тривалість роботи при недостатньому природному освітленні, що загалом позначається на уважності, швидкості реакції та безпеці виконання робіт. Про це пише Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

У перші дні після переведення годинників організм людини потребує часу, щоб звикнути до нового ритму сну та роботи. У цей період часто спостерігається зниження концентрації уваги та точності рухів, що може призвести до помилок під час виконання завдань, особливо при роботі з технікою, інструментами або на висоті. Крім того, змінюється рівень освітленості робочих місць — темніє раніше, що також впливає на безпеку та продуктивність працівників.

Рекомендації для роботодавців:

проведіть позаплановий інструктаж з охорони праці – наголосіть на уважності та дотриманні технологічних процесів;

– наголосіть на уважності та дотриманні технологічних процесів; перевірте освітлення територій, проходів, сходів, робочих місць;

за потреби відкоригуйте графіки початку або завершення робіт, особливо для тих, хто працює на відкритому повітрі чи виконує роботи підвищеної небезпеки.

