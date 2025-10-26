Україна перейшла на зимовий час: що потрібно знати

У ніч на 26 жовтня стрілки годинників перевели на годину назад.

Фото: Freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», у ніч на 26 жовтня Україна перейшла на зимовий час — о 4:00 ранку стрілки годинників потрібно було перевести на одну годину назад.

Більшість сучасних пристроїв — смартфони, комп’ютери та «розумні» годинники — змінюють час автоматично, якщо активовані відповідні налаштування.

Якщо ж ви не впевнені, чи ваш пристрій правильно оновив час, перевірити поточну годину можна на спеціальних онлайн-сервісах або офіційних сайтах точного часу.

Також потрібно бути уважними тим, хто подорожує або користується громадським транспортом, адже час відправлення і прибуття вказується вже з урахуванням переходу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що українці того року мали би востаннє перевести стрілки годинників і залишитися на зимовому часі. Але законопроєкт про обчислення часу в Україні не підписав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.