Украина перешла на зимнее время: что нужно знать

В ночь на 26 октября стрелки часов перевели на один час назад.

Фото: Freepik

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 26 октября Украина перешла на зимнее время — в 4:00 утра стрелки часов нужно было перевести на один час назад.

Большинство современных устройств — смартфоны, компьютеры и «умные» часы — изменяют время автоматически, если активированы соответствующие настройки.

Если же вы не уверены, правильно ли ваше устройство обновило время, проверить текущий час можно на специальных онлайн-сервисах или официальных сайтах точного времени.

Также следует быть внимательными тем, кто путешествует или пользуется общественным транспортом, ведь время отправления и прибытия указывается уже с учётом перехода.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что украинцы в том году должны были бы в последний раз перевести стрелки часов и остаться на зимнем времени. Однако законопроект об исчислении времени в Украине не подписал Президент.

