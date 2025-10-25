Украина переходит на зимнее время – когда перевести часы

Украинцы будут спать на час дольше, ведь 26 октября сразу после 3:59 снова наступит 3:00.

Фото: AntonMatyukha/depositphotos

Украина ночью переходит на зимнее время. В воскресенье, 26 октября, в 4:00 утра стрелки часов нужно перевести на один час назад — на 3:00.

Большинство современных гаджетов, включая смартфоны и компьютеры, обновят время автоматически, если включена соответствующая функция.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинцы в том году должны были бы в последний раз перевести стрелки часов и остаться на зимнем времени. Однако законопроект об исчислении времени в Украине не подписал Президент.

Часы в Украине больше не должны были переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201. Позже документ подписал председатель парламента и направил его на подпись Президенту.

Президент Владимир Зеленский его не подписал и, по информации источников СМИ, не планирует этого делать.

Как сообщил собеседник в президентской команде, документ так и не будет подписан.

«Президент не планирует подписывать», — указал собеседник в ОП.

Другой источник также заверил СМИ, что подписи не будет.

