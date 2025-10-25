Україна переходить на зимовий час – коли перевести годинник

Українці спатимуть на годину довше, адже 26 жовтня одразу після 3:59 знову настане 3:00.

Фото: AntonMatyukha/depositphotos

Україна вночі переходить на зимовий час. У неділю, 26 жовтня, о 4:00 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад — на 3:00.

Більшість сучасних гаджетів, зокрема смартфони та комп’ютери, оновлять час автоматично, якщо увімкнена відповідна функція.

Як писала «Судово-юридична газета», українці того року мали би востаннє перевести стрілки годинників і залишитися на зимовому часі. Але законопроєкт про обчислення часу в Україні не підписав Президент.

Годинники в Україні мали більше не переводити на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про обчислення часу в Україні № 4201. Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради і його направили на підпис Президенту.

Президент Володимир Зеленський його не підписав і, за інформацією джерел ЗМІ, не планує цього робити.

Як повідомив співрозмовник в президентській команді, його так і не підпишуть.

«Не планує Президент підписувати», - вказав співрозмовник в ОП.

Інший співрозмовник також запевнив ЗМІ, що підпису не буде.

