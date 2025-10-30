В Гоструда рассказали, какие действия должны выполнить работодатели после перевода часов

Чтобы повысить безопасность труда и предотвратить несчастные случаи в осенне-зимний период, работодателям следует ввести дополнительные профилактические меры.

Как известно, в ночь на 26 октября Украина перешла на зимнее время. Изменение режима влияет на биоритмы работников, а также продолжительность работы при недостаточном естественном освещении, что сказывается на внимательности, скорости реакции и безопасности выполнения работ. Об этом пишет Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

В первые дни после перевода часов организм человека требует времени, чтобы привыкнуть к новому ритму сна и работе. В этот период часто наблюдается снижение концентрации внимания и точности движений, что может привести к ошибкам при выполнении задач, особенно при работе с техникой, инструментами или на высоте. Кроме того, меняется уровень освещенности рабочих мест – темнеет раньше, что также влияет на безопасность и производительность работников.

Рекомендации для работодателей:

проведите внеплановый инструктаж по охране труда – подчеркните внимательность и соблюдение технологических процессов;

проверьте освещение территорий, проходов, лестниц, рабочих мест;

при необходимости откорректируйте графики начала или завершения работ, особенно для тех, кто работает на открытом воздухе или выполняет работы повышенной опасности.

