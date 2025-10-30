Практика судів
Кабмін затвердив Операційний план реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи

15:58, 30 жовтня 2025
Операційний план визначає передбачає створення належних умов тримання засуджених і осіб, узятих під варту відповідно до національних і міжнародних стандартів.
Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким затвердив Операційний план реалізації у 2025 і 2026 роках Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Документ розроблено на виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, зокрема Дорожньої карти з питань верховенства права, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2025 р. № 475-р, Плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2025 р. № 300-р та Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 № 1153-р.

«Реформа пенітенціарної системи — це насамперед про людей, про гідність і безпеку, про справедливість і довіру, на яких будується сучасна держава», - підкреслили у Мін’юсті.

Операційний план визначає понад сто конкретних заходів, які спрямовані на:

- модернізацію інфраструктури установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, зокрема відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок війни та будівництво сучасного слідчого ізолятору;

- створення належних умов тримання засуджених і осіб, узятих під варту відповідно до національних і міжнародних стандартів;

- удосконалення механізмів запобігання катуванням та нелюдському поводженню, зокрема через запровадження подвійної системи інспекцій (внутрішніх і зовнішніх) та розширення системи відеоспостереження;

- покращення медичного забезпечення засуджених і взятих під варту;

- залучення засуджених до навчання, освіти, праці, творчої діяльності, професійної підготовки та програм психологічної підтримки;

- впровадження сучасних технологій безпеки;

- створення більшої кількості місць для тримання екстрадованих осіб.

У Мін’юсті додали, що реалізація плану дозволить підвищити рівень дотримання прав людини та відповідності європейським стандартам, забезпечивши належні умови тримання осіб, узятих під варту та засуджених, через модернізацію інфраструктури, впровадження сучасних технологій безпеки і посилення механізмів запобігання катуванням. Це  є ключовим кроком для побудови гідної, безпечної та справедливої пенітенціарної системи.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

