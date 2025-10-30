Кабмін затвердив Операційний план реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи

Операційний план визначає передбачає створення належних умов тримання засуджених і осіб, узятих під варту відповідно до національних і міжнародних стандартів.

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким затвердив Операційний план реалізації у 2025 і 2026 роках Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Документ розроблено на виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, зокрема Дорожньої карти з питань верховенства права, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2025 р. № 475-р, Плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2025 р. № 300-р та Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 № 1153-р.

«Реформа пенітенціарної системи — це насамперед про людей, про гідність і безпеку, про справедливість і довіру, на яких будується сучасна держава», - підкреслили у Мін’юсті.

Операційний план визначає понад сто конкретних заходів, які спрямовані на:

- модернізацію інфраструктури установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, зокрема відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок війни та будівництво сучасного слідчого ізолятору;

- створення належних умов тримання засуджених і осіб, узятих під варту відповідно до національних і міжнародних стандартів;

- удосконалення механізмів запобігання катуванням та нелюдському поводженню, зокрема через запровадження подвійної системи інспекцій (внутрішніх і зовнішніх) та розширення системи відеоспостереження;

- покращення медичного забезпечення засуджених і взятих під варту;

- залучення засуджених до навчання, освіти, праці, творчої діяльності, професійної підготовки та програм психологічної підтримки;

- впровадження сучасних технологій безпеки;

- створення більшої кількості місць для тримання екстрадованих осіб.

У Мін’юсті додали, що реалізація плану дозволить підвищити рівень дотримання прав людини та відповідності європейським стандартам, забезпечивши належні умови тримання осіб, узятих під варту та засуджених, через модернізацію інфраструктури, впровадження сучасних технологій безпеки і посилення механізмів запобігання катуванням. Це є ключовим кроком для побудови гідної, безпечної та справедливої пенітенціарної системи.

