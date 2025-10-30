Кабмин утвердил Операционный план реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы

Кабинет Министров принял распоряжение, которым утвердил Операционный план реализации в 2025 и 2026 годах Стратегии реформирования пенитенциарной системы на период до 2026 года. Об этом сообщило Министерство юстиции.
Документ разработан во исполнение международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции, в частности Дорожной карты по вопросам верховенства права, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 мая 2025 года №475-р, Плана мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 марта 2025 года №300-р, а также Стратегии реформирования пенитенциарной системы на период до 2026 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2022 года №1153-р.
«Реформа пенитенциарной системы — это прежде всего о людях, о достоинстве и безопасности, о справедливости и доверии, на которых строится современное государство», — подчеркнули в Минюсте.
Операционный план определяет более ста конкретных мероприятий, направленных на:
В Минюсте добавили, что реализация плана позволит повысить уровень соблюдения прав человека и соответствия европейским стандартам, обеспечив надлежащие условия содержания лиц, взятых под стражу и осужденных, через модернизацию инфраструктуры, внедрение современных технологий безопасности и усиление механизмов предотвращения пыток. Это станет ключевым шагом к построению достойной, безопасной и справедливой пенитенциарной системы.
