Кабмин утвердил Операционный план реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы

Кабинет Министров принял распоряжение, которым утвердил Операционный план реализации в 2025 и 2026 годах Стратегии реформирования пенитенциарной системы на период до 2026 года. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Документ разработан во исполнение международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции, в частности Дорожной карты по вопросам верховенства права, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 мая 2025 года №475-р, Плана мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 марта 2025 года №300-р, а также Стратегии реформирования пенитенциарной системы на период до 2026 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2022 года №1153-р.

«Реформа пенитенциарной системы — это прежде всего о людях, о достоинстве и безопасности, о справедливости и доверии, на которых строится современное государство», — подчеркнули в Минюсте.

Операционный план определяет более ста конкретных мероприятий, направленных на:

модернизацию инфраструктуры учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, включая восстановление объектов, поврежденных в результате войны, и строительство современного следственного изолятора;

создание надлежащих условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, в соответствии с национальными и международными стандартами;

совершенствование механизмов предотвращения пыток и бесчеловечного обращения, в частности через внедрение двойной системы инспекций (внутренних и внешних) и расширение системы видеонаблюдения;

улучшение медицинского обеспечения осужденных и взятых под стражу;

привлечение осужденных к обучению, труду, творческой деятельности, профессиональной подготовке и программам психологической поддержки;

внедрение современных технологий безопасности;

создание большего количества мест для содержания экстрадированных лиц.

В Минюсте добавили, что реализация плана позволит повысить уровень соблюдения прав человека и соответствия европейским стандартам, обеспечив надлежащие условия содержания лиц, взятых под стражу и осужденных, через модернизацию инфраструктуры, внедрение современных технологий безопасности и усиление механизмов предотвращения пыток. Это станет ключевым шагом к построению достойной, безопасной и справедливой пенитенциарной системы.

