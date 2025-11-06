Військові можуть призначити отримувачів грошової допомоги в разі загибелі – як це зробити

Мін’юст пояснив, як військовим оформити документ про розподіл одноразової допомоги.

Мін’юст роз’яснив, як військовослужбовець може визначити, хто отримає одноразову грошову допомогу в разі його загибелі. Для цього необхідно скласти особистий письмовий документ у довільній формі, вказавши осіб, які отримають допомогу, та їхні частки у відсотках.

Кого можна вказати? Військовослужбовець може обрати будь-кого, незалежно від родинних зв’язків. Однак 50% частки, яка належала б кожному за законом, гарантовано отримують:

малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова чи вдівець;

непрацездатні батьки. Ці особи зберігають право на свою частку навіть за наявності розпорядження з іншими отримувачами.

Як оформити розпорядження? Документ можна:

написати у довільній формі;

засвідчити у нотаріуса або в командира військової частини.

Оригінал розпорядження зберігається в особовій справі в ТЦК та СП, а копія — у військовослужбовця. Зміст документа є конфіденційним і не підлягає розголошенню.

Якщо військовослужбовець не залишить розпорядження, кошти в разі його загибелі розподілятимуться відповідно до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

