Военные могут назначить получателей денежной помощи в случае гибели – как это сделать

Минюст объяснил, как военным оформить документ о распределении единовременной помощи.

Минюст разъяснил, как военнослужащий может определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае его гибели. Для этого необходимо составить личный письменный документ в произвольной форме, указав лиц, которые получат помощь, и их доли в процентах.

Кого можно указать? Военнослужащий может выбрать любого, независимо от родственных связей. Однако 50% доли, которая по закону принадлежала бы каждому, гарантированно получают:

малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители. Эти лица сохраняют право на свою долю даже при наличии распоряжения с другими получателями.

Как оформить распоряжение? Документ можно:

написать в произвольной форме;

заверить у нотариуса или у командира воинской части.

Оригинал распоряжения хранится в личном деле в ТЦК и СП, а копия — у военнослужащего. Содержание документа является конфиденциальным и не подлежит разглашению.

Если военнослужащий не оставит распоряжение, средства в случае его гибели будут распределяться в соответствии со статьей 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

