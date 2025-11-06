Военные могут назначить получателей денежной помощи в случае гибели – как это сделать

Минюст разъяснил, как военнослужащий может определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае его гибели. Для этого необходимо составить личный письменный документ в произвольной форме, указав лиц, которые получат помощь, и их доли в процентах.
Кого можно указать? Военнослужащий может выбрать любого, независимо от родственных связей. Однако 50% доли, которая по закону принадлежала бы каждому, гарантированно получают:
Как оформить распоряжение? Документ можно:
Оригинал распоряжения хранится в личном деле в ТЦК и СП, а копия — у военнослужащего. Содержание документа является конфиденциальным и не подлежит разглашению.
Если военнослужащий не оставит распоряжение, средства в случае его гибели будут распределяться в соответствии со статьей 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
