  1. В Україні

Люди повинні мати змогу купувати власне житло і працювати — Гетманцев закликає зробити підтримку ВПО сталою

20:57, 11 листопада 2025
Данило Гетманцев наголошує, що для підтримки переселенців необхідні системні рішення — легалізація ринку оренди, адаптація програми «єОселя» та стимули для роботодавців, які беруть ВПО на роботу.
фото з відкритих джерел
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав дві основні потреби внутрішньо переміщених осіб — житло та робота.

За словами Гетманцева, держава має не лише декларувати підтримку ВПО, а забезпечити реальні умови для гідного життя. Однією з проблем є тіньовий ринок оренди, через який люди не можуть отримати державну компенсацію.

Він пропонує вирішити це шляхом детінізації орендних відносин — зокрема, знизити ставку оподаткування оренди до 5% під час воєнного стану. Це, на його думку, дозволить легалізувати ринок і забезпечити державну допомогу напряму.

Данило Гетманцев заявив, що підтримка внутрішньо переміщених осіб має бути не тимчасовою, а сталою. За його словами, люди повинні мати змогу купувати власне житло і працевлаштовуватися. Програма «єОселя» має працювати та бути адаптована під реальні доходи громадян, щоб кредит могли отримати не лише чиновники, а й ті, хто втратив дім через війну.

Він також вважає необхідним переглянути компенсації роботодавцям, які беруть ВПО на роботу.

«Недостатньо просто виплат. Тим паче, в тому розмірі, який зараз є. Мають бути системні рішення, що реально впливатимуть на життя людей – житло, робота, соціальна підтримка», — підсумував Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

переселенці ВПО Данило Гетманцев

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

