  1. В Украине

Люди должны иметь возможность покупать собственное жилье и работать — Гетманцев призывает сделать поддержку ВПЛ устойчивой

20:57, 11 ноября 2025
Даниил Гетманцев отмечает, что для поддержки переселенцев необходимы системные решения — легализация рынка аренды, адаптация программы «єОселя» и стимулы для работодателей, которые берут ВПЛ на работу.
Люди должны иметь возможность покупать собственное жилье и работать — Гетманцев призывает сделать поддержку ВПЛ устойчивой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал две основные потребности внутренне перемещённых лиц — жильё и работу.

По словам Гетманцева, государство должно не только декларировать поддержку ВПЛ, но и обеспечивать реальные условия для достойной жизни. Одной из проблем он назвал теневой рынок аренды, из-за которого люди не могут получить государственную компенсацию.

Он предлагает решить эту проблему путём детенизации арендных отношений — в частности, снизить ставку налогообложения аренды до 5% на период военного положения. По его мнению, это позволит легализовать рынок и обеспечить прямую государственную помощь.

Даниил Гетманцев заявил, что поддержка внутренне перемещённых лиц должна быть не временной, а устойчивой. По его словам, люди должны иметь возможность покупать собственное жильё и трудоустраиваться. Программа «єОселя» должна работать и быть адаптирована к реальным доходам граждан, чтобы кредит могли получить не только чиновники, но и те, кто потерял дом из-за войны.

Он также считает необходимым пересмотреть механизм компенсаций работодателям, которые принимают внутренне перемещённых лиц на работу.

«Недостаточно просто выплат. Тем более в том размере, который есть сейчас. Нужны системные решения, которые реально повлияют на жизнь людей — жильё, работа, социальная поддержка», — подвёл итог Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

переселенцы ВПЛ Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]