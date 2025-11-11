Люди должны иметь возможность покупать собственное жилье и работать — Гетманцев призывает сделать поддержку ВПЛ устойчивой

Даниил Гетманцев отмечает, что для поддержки переселенцев необходимы системные решения — легализация рынка аренды, адаптация программы «єОселя» и стимулы для работодателей, которые берут ВПЛ на работу.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал две основные потребности внутренне перемещённых лиц — жильё и работу.

По словам Гетманцева, государство должно не только декларировать поддержку ВПЛ, но и обеспечивать реальные условия для достойной жизни. Одной из проблем он назвал теневой рынок аренды, из-за которого люди не могут получить государственную компенсацию.

Он предлагает решить эту проблему путём детенизации арендных отношений — в частности, снизить ставку налогообложения аренды до 5% на период военного положения. По его мнению, это позволит легализовать рынок и обеспечить прямую государственную помощь.

Даниил Гетманцев заявил, что поддержка внутренне перемещённых лиц должна быть не временной, а устойчивой. По его словам, люди должны иметь возможность покупать собственное жильё и трудоустраиваться. Программа «єОселя» должна работать и быть адаптирована к реальным доходам граждан, чтобы кредит могли получить не только чиновники, но и те, кто потерял дом из-за войны.

Он также считает необходимым пересмотреть механизм компенсаций работодателям, которые принимают внутренне перемещённых лиц на работу.

«Недостаточно просто выплат. Тем более в том размере, который есть сейчас. Нужны системные решения, которые реально повлияют на жизнь людей — жильё, работа, социальная поддержка», — подвёл итог Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

