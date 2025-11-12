Мав усі документи для перетину кордону, доручень не було – ДПСУ провела перевірку щодо виїзду з України Тимура Міндіча
Після появи повідомлень про виїзд з України бізнесмена Тимура Міндіча, Державна прикордонна служба провела службове розслідування для з’ясування обставин перетину державного кордону.
Як повідомили у відомстві, за результатами перевірки встановлено, що виїзд Міндіча за межі України відбувся законно. У ДПСУ заявили, що щодо цієї особи не встановлювалися обмеження на виїзд за межі України.
«Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності.
Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України», - йдеться в повідомленні.
Також прикордонники зазначили, що не отримували жодних доручень від правоохоронних органів — про розшук, заборону виїзду чи необхідність інформувати про факт перетину кордону Міндічем.
