  1. В Украине

Имел все документы для пересечения границы, поручений не было – ГПСУ провела проверку выезда из Украины Тимура Миндича

16:39, 12 ноября 2025
ГНСУ указала, что не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны были пользоваться инспекторы пограничной службы в случае обнаружения этого гражданина на госгранице.
После появления сообщений о выезде из Украины бизнесмена Тимура Миндича, Государственная пограничная служба провела служебное расследование для выяснения обстоятельств пересечения государственной границы.

Как сообщили в ведомстве, по результатам проверки установлено, что выезд Миндича за пределы Украины произошел законно. В ГПСУ заявили, что в отношении этого лица не устанавливались ограничения на выезд за пределы Украины.

«Он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии.

Отдельно отмечаем, что в отношении него не устанавливалось ограничений на выезд из Украины», — говорится в сообщении.

Также пограничники отметили, что не получали никаких поручений от правоохранительных органов — о розыске, запрете выезда или необходимости информировать о факте пересечения границы Миндичем.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

