  1. В Україні

Андрій Сибіга обговорив із Марко Рубіо примус Путіна до завершення війни

20:21, 12 листопада 2025
Андрій Сибіга підкреслив, потрібно продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна і його режиму, змушуючи Росію припинити війну.
Андрій Сибіга обговорив із Марко Рубіо примус Путіна до завершення війни
Фото: МЗС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо під час засідання G7 у Канаді. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Сибіга зазначив, що Україна цінує мирні зусилля президента США Дональда Трампа, а також дуже ефективні санкції США проти російської енергетики.

«Ми повинні продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна і його режиму, змушуючи Росію припинити війну», - додав міністр.

Очільник українського МЗС також розповів американському колезі про актуальну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та конкретні пріоритети для зміцнення оборони й енергетичної стійкості України.

У свою чергу Рубіо на своїй сторінці у соцмережі Х повідомив, що під час зустрічі обговорив із Сибігою шляхи зміцнення оборони України та пошук шляхів для завершення війни.

«США незмінно продовжують працювати з партнерами, закликаючи Росію до дипломатії і прямого діалогу з Україною заради міцного і довготривалого миру», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]