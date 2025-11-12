Андрей Сибига обсудил с Марко Рубио принуждение Путина к завершению войны

Андрей Сибига подчеркнул, что необходимо продолжать повышать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну.

Фото: МИД

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио во время заседания G7 в Канаде. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Сибига отметил, что Украина ценит мирные усилия президента США Дональда Трампа, а также очень эффективные санкции США против российской энергетики.

«Мы должны продолжать повышать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну», — добавил министр.

Глава украинского МИД также рассказал американскому коллеге об актуальной ситуации на поле боя, мирных инициативах и конкретных приоритетах для укрепления обороны и энергетической устойчивости Украины.

В свою очередь, Рубио на своей странице в соцсети X сообщил, что во время встречи обсудил с Сибигой пути укрепления обороны Украины и поиск способов завершения войны.

«США неизменно продолжают работать с партнерами, призывая Россию к дипломатии и прямому диалогу с Украиной ради прочного и долгосрочного мира», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.