Андрей Сибига обсудил с Марко Рубио принуждение Путина к завершению войны
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио во время заседания G7 в Канаде. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
Сибига отметил, что Украина ценит мирные усилия президента США Дональда Трампа, а также очень эффективные санкции США против российской энергетики.
«Мы должны продолжать повышать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну», — добавил министр.
Глава украинского МИД также рассказал американскому коллеге об актуальной ситуации на поле боя, мирных инициативах и конкретных приоритетах для укрепления обороны и энергетической устойчивости Украины.
В свою очередь, Рубио на своей странице в соцсети X сообщил, что во время встречи обсудил с Сибигой пути укрепления обороны Украины и поиск способов завершения войны.
«США неизменно продолжают работать с партнерами, призывая Россию к дипломатии и прямому диалогу с Украиной ради прочного и долгосрочного мира», — добавил он.
