Порушення у всіх деклараціях – що показали 78 повних перевірок НАЗК у листопаді

Порушення виявлені у кожній із перевірених у листопаді декларацій, вказують у НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за минулий місяць – листопад – завершило 78 повних перевірок електронних декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом.

Як повідомили в НАЗК, порушення виявлені у кожній із перевірених у листопаді декларацій. Ознаки недостовірних відомостей (ст. 366-2 Кримінального кодексу України (КК України) або ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) встановлено у 37 деклараціях на загальну суму понад 172 млн грн, а ознаки необґрунтованості активів на понад 12 млн грн — у п’яти деклараціях.

У листопаді агентство скерувало до компетентних органів 26 обґрунтованих висновків за ст. 366-2 КК України, 14 - за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, 1 - за ознаками ст. 172-5 КУпАП. Також один матеріал стосовно визнання активів необґрунтованими скеровано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Серед найбільш резонансних результатів, виявлених після повних перевірок у листопаді, НАЗК називає дкларації:

Колишнього заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Сумській області за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 19,8 млн грн. Посадовець не зазначив інформацію про члена сім’ї та його нерухомість, у тому числі квартиру у м. Києві, де проживав і сам, а також не задекларував об’єкт незавершеного будівництва вартістю 17,3 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до Державного бюро розслідувань;

Директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за 2022 рік. Зокрема, посадовець не підтвердив джерела походження коштів для заощадження дружиною готівки на 9,6 млн грн та не підтвердив отримання нею подарунка в розмірі 24,4 млн грн. Обґрунтовані висновки скеровано до Національної поліції України;

Колишнього начальника відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Печерської районної у місті Києві державної адміністрації за 2022 рік. Встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 15,6 млн грн. Зокрема, в декларації відсутні дані про житловий будинок у Нідерландах, яким користувалися посадовець та його рідні. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ;

Колишнього судді Верховного Суду за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 5,3 млн грн. Він зазначив неправдиві відомості про власні грошові активи на суму понад 5,2 млн грн. Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження;

Депутата Канівської міської ради Черкаської області за 2022, 2023 та 2024 роки встановлено ознаки необґрунтованості активів на 1,5 млн грн та ознаки недостовірних відомостей на понад 3 млн грн. Зокрема, посадовець не підтвердив законність походження коштів у розмірі 1,5 млн грн на придбання дружиною квартири у м. Києві, приховавши у декларації відомості про вартість нерухомості. Обґрунтовані висновки скеровано до НПУ;

Депутата Хмельницької міської ради за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 38,8 млн грн. Посадовець серед іншого, не зміг підтвердити законність походження готівкових коштів на понад 25,1 млн грн, а також «забув» задекларувати власний дохід на понад 12 млн грн, отриманий із невстановлених джерел, та використаний на придбання рухомого та нерухомого майна. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ;

Голови нейроофтальмологічної МСЕК Комунальної установи «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької області за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 2,9 млн грн. Посадовиця серед іншого, «забула» зазначити відомості про автомобіль HYUNDAI IX 35, яким користувалася; отримані в подарунок кошти у розмірі понад 360 тис. грн, а також не підтвердила джерела походження задекларованої готівки в розмірі 30 тис. дол. США. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ;

Депутата Бердичівської міської ради Житомирської області за 2023 рік встановлено ознаки необгрунтованості активів на 2,3 млн грн. та ознаки недостовірних відомостей на 3,1 млн грн. Зокрема, посадовець не задекларував житловий будинок у Житомирській області, у якому проживав, власні доходи й не підтвердив фінансову спроможність здійснити низку видатків на набуття у власність комерційних об'єктів нерухомості та транспортних засобів. НПУ розпочала кримінальне провадження;

Начальника Управління комунальної власності Чернівецької міської ради за 2023-2024 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей на 4,7 млн грн. Посадовець серед іншого не підтвердив можливість заощадити готівку на понад 2,5 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ;

Начальника відділу Кропивницького районного ТЦК та СП за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на 3,1 млн грн. Зокрема, посадовець не зазначив у декларації відомості про автомобілі Toyota Rav 4, Volkswagen Touran та Mitsubishi eclipse cross, які належать його дружині та якими він користувався, і про отримані доходи на понад 793 тис. грн. Обґрунтований висновок скеровано до ДБР.

Окремо в НАЗК повідомили, що у листопаді органи досудового розслідування завершили та направили до суду обвинувальні акти у низці кримінальних проваджень, зокрема, щодо:

Колишнього посадовця ДМС в Одеській області за подання недостовірних відомостей у декларації на суму понад 83 млн грн;

Голови Первомайської міжрайонної МСЕК в Миколаївській області за подання недостовірних відомостей у декларації на суму понад 2,7 млн грн;

Старости Новозаліського старостинського округу Бородянської об’єднаної територіальної громади за подання недостовірних відомостей у декларації на понад 3 млн грн.

