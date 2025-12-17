Нарушения во всех декларациях – что показали 78 полных проверок НАПК в ноябре

Нарушения обнаружены в каждой из проверенных в ноябре деклараций, указывают в НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что за прошлый месяц — ноябрь — завершило 78 полных проверок электронных деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу.

Как сообщили в НАПК, нарушения выявлены в каждой из проверенных в ноябре деклараций. Признаки недостоверных сведений (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (УК Украины) или ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) установлены в 37 декларациях на общую сумму свыше 172 млн грн, а признаки необоснованности активов на сумму более 12 млн грн — в пяти декларациях.

В ноябре агентство направило в компетентные органы 26 обоснованных выводов по ст. 366-2 УК Украины, 14 — по признакам ч. 4 ст. 172-6 КУоАП, 1 — по признакам ст. 172-5 КУоАП. Также один материал относительно признания активов необоснованными направлен в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Среди наиболее резонансных результатов, выявленных после полных проверок в ноябре, НАПК называет декларации:

Бывшего заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области за 2023 год, в которых установлены признаки недостоверных сведений на сумму свыше 19,8 млн грн. Должностное лицо не указало информацию о члене семьи и его недвижимости, в том числе квартире в г. Киеве, где проживал и сам, а также не задекларировало объект незавершенного строительства стоимостью 17,3 млн грн. Обоснованный вывод направлен в Государственное бюро расследований;

Директора коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» за 2022 год. В частности, должностное лицо не подтвердило источники происхождения средств для сбережения супругой наличных на сумму 9,6 млн грн и не подтвердило получение ею подарка в размере 24,4 млн грн. Обоснованные выводы направлены в Национальную полицию Украины;

Бывшего начальника отдела по вопросам регистрации места проживания/пребывания физических лиц Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за 2022 год. Установлены признаки недостоверных сведений на сумму свыше 15,6 млн грн. В частности, в декларации отсутствуют данные о жилом доме в Нидерландах, которым пользовались должностное лицо и его родственники. Обоснованный вывод направлен в НПУ;

Бывшего судьи Верховного Суда за 2024 год, в декларации которого установлены признаки недостоверных сведений на сумму свыше 5,3 млн грн. Он указал ложные сведения о собственных денежных активах на сумму более 5,2 млн грн. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство;

Депутата Каневского городского совета Черкасской области за 2022, 2023 и 2024 годы, в отношении которого установлены признаки необоснованности активов на 1,5 млн грн и признаки недостоверных сведений на сумму свыше 3 млн грн. В частности, должностное лицо не подтвердило законность происхождения средств в размере 1,5 млн грн на приобретение супругой квартиры в г. Киеве, скрыв в декларации сведения о стоимости недвижимости. Обоснованные выводы направлены в НПУ;

Депутата Хмельницкого городского совета за 2024 год, в декларации которого установлены признаки недостоверных сведений на сумму свыше 38,8 млн грн. Должностное лицо, в частности, не смогло подтвердить законность происхождения наличных средств на сумму более 25,1 млн грн, а также «забыло» задекларировать собственный доход на сумму свыше 12 млн грн, полученный из неустановленных источников и использованный на приобретение движимого и недвижимого имущества. Обоснованный вывод направлен в НПУ;

Главы нейроофтальмологической МСЭК Коммунального учреждения «Областной центр медико-социальной экспертизы» Запорожской области за 2024 год, в декларации которой установлены признаки недостоверных сведений на сумму свыше 2,9 млн грн. Должностное лицо, в частности, «забыло» указать сведения об автомобиле HYUNDAI IX 35, которым пользовалось; полученных в подарок денежных средствах в размере более 360 тыс. грн, а также не подтвердило источники происхождения задекларированной наличности в размере 30 тыс. долл. США. Обоснованный вывод направлен в НПУ;

Депутата Бердичевского городского совета Житомирской области за 2023 год, в отношении которого установлены признаки необоснованности активов на 2,3 млн грн и признаки недостоверных сведений на сумму 3,1 млн грн. В частности, должностное лицо не задекларировало жилой дом в Житомирской области, в котором проживало, собственные доходы и не подтвердило финансовую способность осуществить ряд расходов на приобретение в собственность коммерческих объектов недвижимости и транспортных средств. НПУ начало уголовное производство;

Начальника Управления коммунальной собственности Черновицкого городского совета за 2023–2024 годы, в отношении которого установлены признаки недостоверных сведений на сумму 4,7 млн грн. Должностное лицо, в частности, не подтвердило возможность сбережения наличных средств на сумму свыше 2,5 млн грн. Обоснованный вывод направлен в НПУ;

Начальника отдела Кропивницкого районного ТЦК и СП за 2024 год, в декларации которого установлены признаки недостоверных сведений на сумму 3,1 млн грн. В частности, должностное лицо не указало в декларации сведения об автомобилях Toyota Rav 4, Volkswagen Touran и Mitsubishi Eclipse Cross, которые принадлежат его супруге и которыми он пользовался, а также о полученных доходах на сумму свыше 793 тыс. грн. Обоснованный вывод направлен в Государственное бюро расследований.

Отдельно в НАПК сообщили, что в ноябре органы досудебного расследования завершили и направили в суд обвинительные акты по ряду уголовных производств, в частности, в отношении:

Бывшего должностного лица ГМС в Одесской области за подачу недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 83 млн грн;

Главы Первомайской межрайонной МСЭК в Николаевской области за подачу недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 2,7 млн грн;

Старосты Новозалиского старостинского округа Бородянской объединенной территориальной громады за подачу недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 3 млн грн.

