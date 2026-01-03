  1. В Україні

Коли Міграційна служба може відмовити особі в оформленні ID-паспорта — роз’яснення

13:37, 3 січня 2026
Заявнику можуть відмовити в оформленні або видачі паспорта громадянина України у низці випадків.
Коли Міграційна служба може відмовити особі в оформленні ID-паспорта — роз'яснення
Територіальний орган чи підрозділ ДМС має право відмовити заявнику в оформленні або видачі паспорта громадянина України у низці випадків. Про це нагадала Міграційна служба Дніпропетровської області.

Серед них:

- особа не є громадянином України;

- особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв’язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання);

- дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;

- за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;

- особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;

- особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи.

У рішенні про відмову в оформленні чи видачі паспорта, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави відмови.

«У разі подання заяви-анкети через уповноваженого суб’єкта територіальний орган чи підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до уповноваженого суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу чи підрозділу ДМС,  а також уповноваженого суб’єкта, в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта», - додали у Міграційній службі.

міграційна служба ID-паспорт Держміграційна служба

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

