  1. В Украине

Когда Миграционная служба может отказать лицу в оформлении ID-паспорта — разъяснение

13:37, 3 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Заявителю могут отказать в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в ряде случаев.
Когда Миграционная служба может отказать лицу в оформлении ID-паспорта — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Территориальный орган или подразделение ГМС имеет право отказать заявителю в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в ряде случаев. Об этом напомнила Миграционная служба Днепропетровской области.

Среди них:

  • лицо не является гражданином Украины;
  • лицо уже получило паспорт (в том числе паспорт образца 1994 года), который является действительным на день обращения (кроме случаев обмена паспорта в связи с выявлением ошибки в информации, внесенной в него; обращения для обмена в течение одного месяца до даты окончания срока действия паспорта; непригодности для дальнейшего использования);
  • данные, полученные из баз данных Реестра, картотек, не подтверждают предоставленную заявителем информацию;
  • за выдачей паспорта обратился законный представитель, который не имеет документально подтвержденных полномочий на получение паспорта;
  • лицо подало не в полном объеме документы и информацию, необходимые для оформления и выдачи паспорта;
  • личность не установлена по результатам проведения процедуры установления личности.

В решении об отказе в оформлении или выдаче паспорта, которое доводится до сведения заявителя в порядке и сроки, установленные законодательством, указываются основания отказа.

«В случае подачи заявления-анкеты через уполномоченный субъект территориальный орган или подразделение ГМС направляет письменное уведомление о принятом решении уполномоченному субъекту для последующего вручения заявителю.

Заявитель имеет право повторно обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС, а также к уполномоченному субъекту в случае изменения или устранения обстоятельств, в связи с которыми ему было отказано в оформлении или выдаче паспорта», — добавили в Миграционной службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

миграционная служба ID-паспорт Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]