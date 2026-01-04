Незадекларовані видатки – що потрібно знати для повідомлення про корупцію

НАЗК пояснило, які витрати підлягають перевірці та типові помилки у повідомленнях.

Фото: НАЗК

Якщо відомо про незадекларовані значні видатки публічних службовців (на купівлю дорогого авто, нерухомості чи дорогий відпочинок), можна повідомити про це у НАЗК.

Для того, щоб повідомлення стало підставою для подальших заходів реагування, воно має містити конкретні перевірювані факти. Загальних тверджень про "розкішне життя" чи "невідповідність доходам" недостатньо для початку перевірки.

Чому не всі витрати перевіряються

Предметом перевірки є не будь-які витрати, а лише ті, які підлягають обов’язковому декларуванню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Це видатки, яким притаманні одночасно три ознаки:

разовий розмір видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (151 тис. 400 грн станом на грудень 2025 року);

він здійснений у звітному періоді, за який подається декларація;

здійснений саме суб’єктом декларування (видатки членів сім’ї не зазначаються).

Відомості про видатки зазначаються у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Приклади видатків, що декларуються

оплата нерухомості, транспортних засобів, навчання, лікування, туристичних послуг тощо;

дарування грошей;

благодійна, матеріальна чи фінансова допомога;

внески на підтримку політичних партій;

погашення позик чи кредитів;

бартерні операції (майно як засіб платежу);

внески до статутного капіталу;

оплата за рішеннями суду, що набули чинності, тощо.

Як перевіряються дані з повідомлення

обставини видатку (дата, хто здійснив, на підставі якого правочину);

сума разового платежу (> 50 ПМ у відповідному році);

підтвердні документи (чеки, квитанції, платіжні доручення, договори тощо).

Типові помилки у повідомленнях про незадекларовані видатки

Плутанина між видатком та правочином

В декларації відображається і видаток, і правочин.

Видаток завжди пов’язаний з правочином, але не кожен правочин спричиняє видаток.

Приклад: Купівля авто — це видаток. Подарунок цього авто доньці на весілля — лише правочин (договір дарування), без видатку.

Не врахування грошових активів

При оцінці «нестачі коштів» заявники часто забувають про розділ 12 декларації (грошові активи: готівка, рахунки тощо), який може пояснити джерело витрат.

Плутанина суми договору з разовим видатком

Значення має разовий платіж, а не загальна сума контракту чи договору, якщо оплата розбита на частини протягом року.

