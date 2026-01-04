Незадекларированные расходы – что нужно знать для сообщения о коррупции

НАПК объяснило, какие расходы подлежат проверке и типичные ошибки в сообщениях.

Если известно о незадекларированных значительных расходах публичных служащих (на покупку дорогого авто, недвижимости или дорогой отдых), можно сообщить об этом в НАПК.

Для того, чтобы сообщение стало основанием для дальнейших мер реагирования, оно должно содержать конкретные проверяемые факты. Общих утверждений о «роскошной жизни» или «несоответствии доходам» недостаточно для начала проверки.

Почему не все расходы проверяются

Предметом проверки являются не любые расходы, а только те, которые подлежат обязательному декларированию в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Это расходы, которым присущи одновременно три признака:

разовый размер расхода превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (151 тыс. 400 грн по состоянию на декабрь 2025 года);

он осуществлен в отчетном периоде, за который подается декларация;

осуществлен именно субъектом декларирования (расходы членов семьи не указываются).

Сведения о расходах указываются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации.

Примеры расходов, которые декларируются

оплата недвижимости, транспортных средств, обучения, лечения, туристических услуг и т. п.;

дарение денег;

благотворительная, материальная или финансовая помощь;

взносы в поддержку политических партий;

погашение займов или кредитов;

бартерные операции (имущество как средство платежа);

взносы в уставный капитал;

оплата по вступившим в силу решениям суда и т. п.

Как проверяются данные из уведомления

обстоятельства расхода (дата, кто осуществил, на основании какой сделки);

сумма разового платежа (> 50 ПМ в соответствующем году);

подтверждающие документы (чеки, квитанции, платежные поручения, договоры и т. п.).

Типичные ошибки в сообщениях о незадекларированных расходах

Путаница между расходом и сделкой

В декларации отражаются и расход, и сделка.

Расходы всегда связаны со сделкой, но не каждая сделка влечет за собой расходы.

Пример: покупка автомобиля — это расходы. Подарок этого автомобиля дочери на свадьбу — только сделка (договор дарения), без расходов.

Неучет денежных активов

При оценке «недостатка средств» заявители часто забывают о разделе 12 декларации (денежные активы: наличные, счета и т. д.), который может объяснить источник расходов.

Путаница суммы договора с разовым расходом

Значение имеет разовый платеж, а не общая сумма контракта или договора, если оплата разбита на части в течение года.

