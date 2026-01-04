Незадекларированные расходы – что нужно знать для сообщения о коррупции
Если известно о незадекларированных значительных расходах публичных служащих (на покупку дорогого авто, недвижимости или дорогой отдых), можно сообщить об этом в НАПК.
Для того, чтобы сообщение стало основанием для дальнейших мер реагирования, оно должно содержать конкретные проверяемые факты. Общих утверждений о «роскошной жизни» или «несоответствии доходам» недостаточно для начала проверки.
Почему не все расходы проверяются
Предметом проверки являются не любые расходы, а только те, которые подлежат обязательному декларированию в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».
Это расходы, которым присущи одновременно три признака:
- разовый размер расхода превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (151 тыс. 400 грн по состоянию на декабрь 2025 года);
- он осуществлен в отчетном периоде, за который подается декларация;
- осуществлен именно субъектом декларирования (расходы членов семьи не указываются).
Сведения о расходах указываются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации.
Примеры расходов, которые декларируются
- оплата недвижимости, транспортных средств, обучения, лечения, туристических услуг и т. п.;
- дарение денег;
- благотворительная, материальная или финансовая помощь;
- взносы в поддержку политических партий;
- погашение займов или кредитов;
- бартерные операции (имущество как средство платежа);
- взносы в уставный капитал;
- оплата по вступившим в силу решениям суда и т. п.
Как проверяются данные из уведомления
- обстоятельства расхода (дата, кто осуществил, на основании какой сделки);
- сумма разового платежа (> 50 ПМ в соответствующем году);
- подтверждающие документы (чеки, квитанции, платежные поручения, договоры и т. п.).
Типичные ошибки в сообщениях о незадекларированных расходах
Путаница между расходом и сделкой
В декларации отражаются и расход, и сделка.
Расходы всегда связаны со сделкой, но не каждая сделка влечет за собой расходы.
Пример: покупка автомобиля — это расходы. Подарок этого автомобиля дочери на свадьбу — только сделка (договор дарения), без расходов.
Неучет денежных активов
При оценке «недостатка средств» заявители часто забывают о разделе 12 декларации (денежные активы: наличные, счета и т. д.), который может объяснить источник расходов.
Путаница суммы договора с разовым расходом
Значение имеет разовый платеж, а не общая сумма контракта или договора, если оплата разбита на части в течение года.
