  1. В Украине

Незадекларированные расходы – что нужно знать для сообщения о коррупции

12:25, 4 января 2026
НАПК объяснило, какие расходы подлежат проверке и типичные ошибки в сообщениях.
Фото: НАПК
Если известно о незадекларированных значительных расходах публичных служащих (на покупку дорогого авто, недвижимости или дорогой отдых), можно сообщить об этом в НАПК.

Для того, чтобы сообщение стало основанием для дальнейших мер реагирования, оно должно содержать конкретные проверяемые факты. Общих утверждений о «роскошной жизни» или «несоответствии доходам» недостаточно для начала проверки.

Почему не все расходы проверяются

Предметом проверки являются не любые расходы, а только те, которые подлежат обязательному декларированию в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Это расходы, которым присущи одновременно три признака:

  • разовый размер расхода превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (151 тыс. 400 грн по состоянию на декабрь 2025 года);
  • он осуществлен в отчетном периоде, за который подается декларация;
  • осуществлен именно субъектом декларирования (расходы членов семьи не указываются).

Сведения о расходах указываются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации.

Примеры расходов, которые декларируются

  • оплата недвижимости, транспортных средств, обучения, лечения, туристических услуг и т. п.;
  • дарение денег;
  • благотворительная, материальная или финансовая помощь;
  • взносы в поддержку политических партий;
  • погашение займов или кредитов;
  • бартерные операции (имущество как средство платежа);
  • взносы в уставный капитал;
  • оплата по вступившим в силу решениям суда и т. п.

Как проверяются данные из уведомления

  • обстоятельства расхода (дата, кто осуществил, на основании какой сделки);
  • сумма разового платежа (> 50 ПМ в соответствующем году);
  • подтверждающие документы (чеки, квитанции, платежные поручения, договоры и т. п.).

Типичные ошибки в сообщениях о незадекларированных расходах

Путаница между расходом и сделкой

В декларации отражаются и расход, и сделка.

Расходы всегда связаны со сделкой, но не каждая сделка влечет за собой расходы.

Пример: покупка автомобиля — это расходы. Подарок этого автомобиля дочери на свадьбу — только сделка (договор дарения), без расходов.

Неучет денежных активов

При оценке «недостатка средств» заявители часто забывают о разделе 12 декларации (денежные активы: наличные, счета и т. д.), который может объяснить источник расходов.

Путаница суммы договора с разовым расходом

Значение имеет разовый платеж, а не общая сумма контракта или договора, если оплата разбита на части в течение года.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

