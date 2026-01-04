Сергія Дейнека призначать радником міністра внутрішніх справ — очільник МВС Ігор Клименко

Після реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генерала Сергія Дейнека призначать радником міністра внутрішніх справ України. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Дейнеко очолював Держприкордонслужбу. Раніше Клименко зазначив, що найближчим часом подасть кандидатури на зміну очільника ДПСУ. Він тоді додав, що Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

За словами міністра, Сергій Дейнеко водночас не полишає військову службу. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Після реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

«Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби.

Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки.

На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону.

Крім того, Сергій Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

Розумію та підтримую це бажання. До того ж, впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни», — зазначив Ігор Клименко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.