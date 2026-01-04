Сергея Дейнеко назначат советником министра внутренних дел — глава МВД Игорь Клименко

После реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Государственной пограничной службы.

Генерала Сергея Дейнеко назначат советником министра внутренних дел Украины. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Дейнеко возглавлял Государственную пограничную службу Украины. Ранее Клименко отмечал, что в ближайшее время подаст кандидатуры на смену главы ГПСУ. Тогда он добавил, что Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

По словам министра, Сергей Дейнеко одновременно не оставляет военную службу. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. После реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Государственной пограничной службы Украины.

«У меня состоялся откровенный разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы.

Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный более чем за 6 лет на должности главы Государственной пограничной службы, так и его боевые достижения.

На должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственного границы.

Кроме того, Сергей Дейнеко принял для себя решение продолжить военную службу, оставаясь советником. Поэтому после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Государственной пограничной службы.

Понимаю и поддерживаю это желание. Кроме того, уверен, что с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и соответствовать реалиям войны», — отметил Игорь Клименко.

