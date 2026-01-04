Зеленський призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Валерій Вавринюк раніше був першим заступником очільника Держприкордонслужби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади голови Державної прикордонної служби України та призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов’язки голови ДПСУ. Відповідні укази з’явилися на сайті Глави держави.

Генерал-майор Валерій Вавринюк раніше начальником Західного регіонального управління ДПСУ. Згодом його було призначено заступником головного прикордонного уповноваженого України на українсько-білоруській, українсько-польській, українсько-словацькій, українсько-угорській та українсько-румунській ділянках державного кордону.

З жовтня 2025 року Валерій Вавринюк був першим заступником очільника Держприкордонслужби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.