  1. В Україні

Зеленський призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

17:43, 4 січня 2026
Валерій Вавринюк раніше був першим заступником очільника Держприкордонслужби.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади голови Державної прикордонної служби України та призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов’язки голови ДПСУ. Відповідні укази з’явилися на сайті Глави держави.

Генерал-майор Валерій Вавринюк раніше начальником Західного регіонального управління ДПСУ. Згодом його було призначено заступником головного прикордонного уповноваженого України на українсько-білоруській, українсько-польській, українсько-словацькій, українсько-угорській та українсько-румунській ділянках державного кордону.

З жовтня 2025 року Валерій Вавринюк був першим заступником очільника Держприкордонслужби.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

