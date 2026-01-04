Зеленский назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы ГПСУ

Валерий Вавринюк ранее был первым заместителем руководителя Государственной пограничной службы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Дейнека с должности главы Государственной пограничной службы Украины и назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы ГПСУ. Соответствующие указы появились на сайте Главы государства.

Генерал-майор Валерий Вавринюк ранее был начальником Западного регионального управления ГПСУ. Впоследствии он был назначен заместителем главного пограничного уполномоченного Украины на украинско-белорусском, украинско-польском, украинско-словацком, украинско-венгерском и украинско-румынском участках государственной границы.

С октября 2025 года Валерий Вавринюк был первым заместителем руководителя Государственной пограничной службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.