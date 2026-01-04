  1. В Украине

Зеленский назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы ГПСУ

17:43, 4 января 2026
Валерий Вавринюк ранее был первым заместителем руководителя Государственной пограничной службы.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Дейнека с должности главы Государственной пограничной службы Украины и назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы ГПСУ. Соответствующие указы появились на сайте Главы государства.

Генерал-майор Валерий Вавринюк ранее был начальником Западного регионального управления ГПСУ. Впоследствии он был назначен заместителем главного пограничного уполномоченного Украины на украинско-белорусском, украинско-польском, украинско-словацком, украинско-венгерском и украинско-румынском участках государственной границы.

С октября 2025 года Валерий Вавринюк был первым заместителем руководителя Государственной пограничной службы.

