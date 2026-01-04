  1. В Україні

В Україні оновили критерії визначення критично важливих підприємств в сільському господарстві

19:34, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мінекономіки розглядатиме заявки підприємств про визначення їх критично важливими через Державний аграрний реєстр відповідно до оновлених критеріїв.
В Україні оновили критерії визначення критично важливих підприємств в сільському господарстві
Фото: glavcom.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мінекономіки оновило критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки. Відповідні зміни затверджено наказом Мінекономіки від 22 грудня 2025 року № 3650, який зареєстровано в Мін’юсті 29 грудня 2025 року за № 1953/45359.

Зокрема, оновлено критерії для підприємств, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, а саме:

- збільшено вимогу щодо площі оброблення угідь сільськогосподарського призначення для провадження сільськогосподарської діяльності (до 1000 га);

- збільшено вимогу щодо обсягу річного доходу (чистий дохід від реалізації продукції (до 40 млн грн);

- виключено вимогу щодо суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал (становила не менше 324 тис. грн).

Мінекономіки розглядатиме звернення/заявки підприємств, установ, організацій про визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період в галузі сільського господарства України через інформаційно-комунікаційну систему Державний аграрний реєстр відповідно до оновлених критеріїв.

У разі невідповідності підприємства, установи, організації оновленим критеріям, таким підприємствам, установам, організаціям буде відхилено звернення/заявку, як таку, що не відповідає вимогам зазначеного наказу Мінекономіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Мінекономіки мобілізація бронювання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]