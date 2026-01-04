В Україні оновили критерії визначення критично важливих підприємств в сільському господарстві

Мінекономіки розглядатиме заявки підприємств про визначення їх критично важливими через Державний аграрний реєстр відповідно до оновлених критеріїв.

Мінекономіки оновило критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки. Відповідні зміни затверджено наказом Мінекономіки від 22 грудня 2025 року № 3650, який зареєстровано в Мін’юсті 29 грудня 2025 року за № 1953/45359.

Зокрема, оновлено критерії для підприємств, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, а саме:

- збільшено вимогу щодо площі оброблення угідь сільськогосподарського призначення для провадження сільськогосподарської діяльності (до 1000 га);

- збільшено вимогу щодо обсягу річного доходу (чистий дохід від реалізації продукції (до 40 млн грн);

- виключено вимогу щодо суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал (становила не менше 324 тис. грн).

Мінекономіки розглядатиме звернення/заявки підприємств, установ, організацій про визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період в галузі сільського господарства України через інформаційно-комунікаційну систему Державний аграрний реєстр відповідно до оновлених критеріїв.

У разі невідповідності підприємства, установи, організації оновленим критеріям, таким підприємствам, установам, організаціям буде відхилено звернення/заявку, як таку, що не відповідає вимогам зазначеного наказу Мінекономіки.

