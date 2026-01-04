В Украине обновили критерии определения критически важных предприятий в сельском хозяйстве

Минэкономики будет рассматривать заявки предприятий о признании их критически важными через Государственный аграрный реестр в соответствии с обновленными критериями.

Фото: glavcom.ua

Минэкономики обновило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики. Соответствующие изменения утверждены приказом Минэкономики от 22 декабря 2025 года № 3650, который зарегистрирован в Минюсте 29 декабря 2025 года за № 1953/45359.

В частности, обновлены критерии для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, а именно:

увеличено требование к площади обработки сельскохозяйственных угодий для ведения сельскохозяйственной деятельности (до 1000 га);

увеличено требование к объему годового дохода (чистый доход от реализации продукции — до 40 млн грн);

исключено требование относительно суммы уплаченного налога на доходы физических лиц за предыдущий отчетный квартал (ранее составляло не менее 324 тыс. грн).

Минэкономики будет рассматривать обращения/заявки предприятий, учреждений и организаций о признании их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере сельского хозяйства Украины через информационно-коммуникационную систему Государственный аграрный реестр в соответствии с обновленными критериями.

В случае несоответствия предприятия, учреждения или организации обновленным критериям таким предприятиям, учреждениям и организациям будет отказано в удовлетворении обращения/заявки как не соответствующей требованиям указанного приказа Минэкономики.

