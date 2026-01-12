  1. В Україні

Гранати, гранатомети та набоїв – СБУ нейтралізувала продаж великої партії «трофейної» зброї

21:50, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці зірвали масштабну схему торгівлі зброєю з фронту: вилучено автомати, гранати, гранатомети та тисячі набоїв.
Гранати, гранатомети та набоїв – СБУ нейтралізувала продаж великої партії «трофейної» зброї
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією ліквідували злочинне угруповання, яке намагалося продати одну з найбільших за час повномасштабної війни партій «трофейної» зброї.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в СБУ, у результаті спецоперації на території Київської та Дніпропетровської областей правоохоронці затримали організатора схеми, двох його спільників та трьох представників кримінальних кіл, які готувалися до незаконного збуту озброєння.

Під час обшуків у фігурантів вилучили 75 одиниць стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, 38 бойових гранат, понад 20 підривачів, два гранатомети, а також близько 13 тисяч набоїв різного калібру.

За даними слідства, учасники угруповання приховано вивозили зброю з прифронтових районів, після чого зберігали її у заздалегідь облаштованих схронах. Для відновлення пошкоджених зразків вони створили підпільні майстерні у власних домівках, а необхідні комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи. Після приведення озброєння у бойовий стан зловмисники почали шукати покупців. Потенційними клієнтами виявилися представники місцевого криміналітету, які могли використати цю зброю для вчинення тяжких злочинів.

Правоохоронці викрили угруповання ще на етапі підготовки до продажу та затримали фігурантів «на гарячому» під час передачі бойових зразків. Під час додаткових обшуків також вилучено значні суми готівки.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації їхніх дій.

Наразі зловмисники перебувають під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Національна поліція поліція зброя Дніпро Київська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]