Гранати, гранатомети та набоїв – СБУ нейтралізувала продаж великої партії «трофейної» зброї

Правоохоронці зірвали масштабну схему торгівлі зброєю з фронту: вилучено автомати, гранати, гранатомети та тисячі набоїв.

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією ліквідували злочинне угруповання, яке намагалося продати одну з найбільших за час повномасштабної війни партій «трофейної» зброї.

Як повідомили в СБУ, у результаті спецоперації на території Київської та Дніпропетровської областей правоохоронці затримали організатора схеми, двох його спільників та трьох представників кримінальних кіл, які готувалися до незаконного збуту озброєння.

Під час обшуків у фігурантів вилучили 75 одиниць стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, 38 бойових гранат, понад 20 підривачів, два гранатомети, а також близько 13 тисяч набоїв різного калібру.

За даними слідства, учасники угруповання приховано вивозили зброю з прифронтових районів, після чого зберігали її у заздалегідь облаштованих схронах. Для відновлення пошкоджених зразків вони створили підпільні майстерні у власних домівках, а необхідні комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи. Після приведення озброєння у бойовий стан зловмисники почали шукати покупців. Потенційними клієнтами виявилися представники місцевого криміналітету, які могли використати цю зброю для вчинення тяжких злочинів.

Правоохоронці викрили угруповання ще на етапі підготовки до продажу та затримали фігурантів «на гарячому» під час передачі бойових зразків. Під час додаткових обшуків також вилучено значні суми готівки.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації їхніх дій.

Наразі зловмисники перебувають під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.