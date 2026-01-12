  1. В Украине

Гранаты, гранатометы и патроны – СБУ нейтрализовала продажу большой партии «трофейного» оружия

21:50, 12 января 2026
Правоохранители сорвали масштабную схему торговли оружием с фронта: изъяты автоматы, гранаты, гранатометы и тысячи патронов.
Гранаты, гранатометы и патроны – СБУ нейтрализовала продажу большой партии «трофейного» оружия
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией ликвидировали преступную группировку, которая пыталась продать одну из крупнейших за время полномасштабной войны партий «трофейного» оружия.

Как сообщили в СБУ, в результате спецоперации на территории Киевской и Днепропетровской областей правоохранители задержали организатора схемы, двух его сообщников и трех представителей криминальных кругов, которые готовились к незаконному сбыту вооружения.

Во время обысков у фигурантов изъяли 75 единиц стрелкового оружия, в частности автоматы Калашникова, 38 боевых гранат, более 20 подрывателей, два гранатомета, а также около 13 тысяч патронов различного калибра.

По данным следствия, участники группировки скрытно вывозили оружие из прифронтовых районов, после чего хранили его в заранее оборудованных тайниках. Для восстановления поврежденных образцов они создали подпольные мастерские в собственных домах, а необходимые комплектующие заказывали через специализированные интернет-платформы. После приведения вооружения в боевое состояние злоумышленники начали искать покупателей. Потенциальными клиентами оказались представители местного криминалитета, которые могли использовать это оружие для совершения тяжких преступлений.

Правоохранители разоблачили группировку еще на этапе подготовки к продаже и задержали фигурантов «на горячем» во время передачи боевых образцов. В ходе дополнительных обысков также изъяты значительные суммы наличных денег.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации их действий.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

