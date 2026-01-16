Назвали найпопулярніший колір нових авто в Україні за результатами 2025 року

Які кольори нових авто найчастіше обирали українці у 2025 році — головні тренди ринку.

На українському ринку нових легкових автомобілів у 2025 році найбільшим попитом користувалися машини сірого кольору. Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».

За підсумками року понад 34% усіх реалізованих нових легковиків були сірого кольору. Лідером у цій категорії став електромобіль BYD Song Plus.

Друге місце посів білий колір — майже 30% проданих автомобілів. Найбільш популярною моделлю серед білих авто виявився компактний кросовер Renault Duster.

Чорний колір обрали 16% покупців, що забезпечило йому третю позицію в рейтингу. Найчастіше в такому забарвленні реєстрували електрокросовери Volkswagen ID.Unyx.

Четверте місце посіли зелені автомобілі, які охопили 7% ринку нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті знову став Renault Duster.

Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів синій — його обрали 6% покупців. Лідером серед синіх авто став електрокросовер Audi Q4.

Також до десятки найпопулярніших кольорів нових автомобілів у 2025 році увійшли бежевий (3%), червоний (2%), коричневий (1%), жовтий (0,5%) та фіолетовий (0,4%).

