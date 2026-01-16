  1. В Україні

Назвали найпопулярніший колір нових авто в Україні за результатами 2025 року

22:00, 16 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які кольори нових авто найчастіше обирали українці у 2025 році — головні тренди ринку.
Назвали найпопулярніший колір нових авто в Україні за результатами 2025 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На українському ринку нових легкових автомобілів у 2025 році найбільшим попитом користувалися машини сірого кольору. Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За підсумками року понад 34% усіх реалізованих нових легковиків були сірого кольору. Лідером у цій категорії став електромобіль BYD Song Plus.

Друге місце посів білий колір — майже 30% проданих автомобілів. Найбільш популярною моделлю серед білих авто виявився компактний кросовер Renault Duster.

Чорний колір обрали 16% покупців, що забезпечило йому третю позицію в рейтингу. Найчастіше в такому забарвленні реєстрували електрокросовери Volkswagen ID.Unyx.

Четверте місце посіли зелені автомобілі, які охопили 7% ринку нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті знову став Renault Duster.

Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів синій — його обрали 6% покупців. Лідером серед синіх авто став електрокросовер Audi Q4.

Також до десятки найпопулярніших кольорів нових автомобілів у 2025 році увійшли бежевий (3%), червоний (2%), коричневий (1%), жовтий (0,5%) та фіолетовий (0,4%).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]