Назвали самый популярный цвет новых авто в Украине по результатам 2025 года

Какие цвета новых авто чаще всего выбирали украинцы в 2025 году – главные тренды рынка.

На украинском рынке новых легковых автомобилей в 2025 году наибольшим спросом пользовались машины серого цвета. Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».

По итогам года более 34% всех реализованных новых легковых автомобилей были серого цвета. Лидером в этой категории стал электромобиль BYD Song Plus.

Второе место занял белый цвет — почти 30% проданных автомобилей. Самой популярной моделью среди белых авто стал компактный кроссовер Renault Duster.

Черный цвет выбрали 16% покупателей, что обеспечило ему третью позицию в рейтинге. Чаще всего в таком окрасе регистрировались электрокроссоверы Volkswagen ID.Unyx.

Четвертое место заняли зеленые автомобили, которые охватили 7% рынка новых легковушек. Самой популярной моделью в этом сегменте вновь стал Renault Duster.

Замыкает пятерку самых популярных цветов синий — его выбрали 6% покупателей. Лидером среди синих авто стал электрокроссовер Audi Q4.

Также в десятку самых популярных цветов новых автомобилей в 2025 году вошли бежевый (3%), красный (2%), коричневый (1%), желтый (0,5%) и фиолетовый (0,4%).

