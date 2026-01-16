  1. В Україні

Конституційний Суд розглянув подання щодо конституційності обмежень прав депутатів та норм про виконавче провадження

15:24, 16 січня 2026
Конституційний Суд України продовжив розгляд справ за низкою конституційних подань.
Конституційний Суд розглянув подання щодо конституційності обмежень прав депутатів та норм про виконавче провадження
Конституційний Суд розглянув справи за конституційними поданнями і постановив низку ухвал. Про це розповіли у КСУ. 

Так, Велика палата 15 січня на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ за конституційними поданнями:

  • 53 народних депутатів України щодо конституційності Закону України „Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури“;
  • Верховного Суду щодо конституційності пункту 11 частини першої статті 34, пункту 10-1 розділу ХІІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про виконавче провадження“ від 2 червня 2016 року № 1404–VIII, пунктів 5-1, 5-2 розділу ІІІ „Перехідні та прикінцеві положення“ Закону України „Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування“ від 23 лютого 2012 року № 4442–VI;
  • Верховного Суду щодо конституційності пункту 1 частини першої статті 40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування“.

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата подовжила строк постановлення Другою колегією суддів Першого сенату ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Пасхіної Олени Євгенівни щодо конституційності окремих положень пункту 1 частини сьомої статті 123, частини одинадцятої статті 126 Кодексу У країни з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597–VIII до 24 лютого 2026 року.

Друга колегія суддів Першого сенату на засіданні постановила ухвали (остаточні) про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

  • Дзюбка Івана Порфировича та Дзюбко Раїси Павлівни щодо конституційності пункту 2 частини третьої статті 389, частини першої статті 423 Цивільного процесуального кодексу України;
  • Яременка Михайла Павловича щодо конституційності пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, пункту 2 частини шостої статті 19, пункту 2 частини першої статті 274, пункту 2 частини третьої статті 389, пункту 1 частини другої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України;
  • Сухоненка Вадима Володимировича щодо конституційності пункту 3-1 Розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, частини шостої статті 19, пункту 2 частини третьої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України.

КСУ

