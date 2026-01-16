  1. В Україні

Смертельна ДТП у Прилуках — підозрювану поліцейську взято під варту без альтернативи застави

15:45, 16 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апеляційний суд змінив запобіжний захід поліцейській у справі про ДТП у Прилуках, внаслідок якої загинула дитина.
Смертельна ДТП у Прилуках — підозрювану поліцейську взято під варту без альтернативи застави
Фото: Суспільне Чернігів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Чернігівської області задовольнив скаргу прокурора та переглянув запобіжний захід у справі про резонансну ДТП у Прилуках, внаслідок якої загинула дитина. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд скасував рішення першої інстанції в частині, що передбачала можливість внесення застави, та обрав підозрюваній поліцейській тримання під вартою без альтернативи застави до 7 лютого 2026 року.

Як з’ясувало слідство, 10 грудня службовий автомобіль поліції в Прилуках збив двох пішоходів на регульованому переході. Внаслідок аварії жінка дістала травми, а її 6-річна донька загинула на місці.

Прокурори надали суду докази наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Зокрема, встановлено, що після наїзду підозрювана не забезпечила огородження місця події та не надала домедичної допомоги постраждалим. Швидку викликав не вона, а її напарник, який перебував у салоні авто під час ДТП.

Після оголошення рішення суду підозрювану взяли під варту в залі засідань.

Нагадаємо, 10 грудня близько 11:44 у місті Прилуки Чернігівської області наряд відділу реагування патрульної поліції Прилуцького районного відділу поліції, прямуючи на виклик щодо ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку та її доньку. Пішоходи перетинали проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ДТП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]