Смертельна ДТП у Прилуках — підозрювану поліцейську взято під варту без альтернативи застави

Апеляційний суд змінив запобіжний захід поліцейській у справі про ДТП у Прилуках, внаслідок якої загинула дитина.

Апеляційний суд Чернігівської області задовольнив скаргу прокурора та переглянув запобіжний захід у справі про резонансну ДТП у Прилуках, внаслідок якої загинула дитина. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Суд скасував рішення першої інстанції в частині, що передбачала можливість внесення застави, та обрав підозрюваній поліцейській тримання під вартою без альтернативи застави до 7 лютого 2026 року.

Як з’ясувало слідство, 10 грудня службовий автомобіль поліції в Прилуках збив двох пішоходів на регульованому переході. Внаслідок аварії жінка дістала травми, а її 6-річна донька загинула на місці.

Прокурори надали суду докази наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Зокрема, встановлено, що після наїзду підозрювана не забезпечила огородження місця події та не надала домедичної допомоги постраждалим. Швидку викликав не вона, а її напарник, який перебував у салоні авто під час ДТП.

Після оголошення рішення суду підозрювану взяли під варту в залі засідань.

Нагадаємо, 10 грудня близько 11:44 у місті Прилуки Чернігівської області наряд відділу реагування патрульної поліції Прилуцького районного відділу поліції, прямуючи на виклик щодо ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку та її доньку. Пішоходи перетинали проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу.

